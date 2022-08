Ansia per D’Alessio: l’ex Roma fermo sei mesi per un problema all’occhio

Era appena passato dalle giovanili giallorosse alla Primavera rossonera di Abate (per 500mila euro più bonus), e invece l'avventura in Lombardia di Leonardo D’Alessio si è dovuta già forzatamente fermare. Il terzino sinistro diciottenne ha accusato un grave, quanto eccezionale, problema all’occhio (come si legge dal comunicato ufficiale del Milan), che lo ha costretto ad un ricovero presso l'Ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti e cure necessarie. D'Alessio è stato dimesso nella giornata di ieri ma dovrà rispettare un periodo di stop di circa sei mesi. Il classe 2004 si è laureto Campione d'Italia under 15 e under 17 con la maglia giallorossa.