Ansia Covid e big match contro l’Atalanta: salta la festa di Natale della Roma

Ogni anno si svolge la consueta festa di squadra prima del 25 dicembre: ma tra le preoccupazioni per la pandemia e la totale attenzione per il prossimo incontro di serie A, la società preferisce non rischiare

Generalmente ogni anno è buona abitudine per la squadra festeggiare insieme prima che arrivi lo stop per le feste natalizie. Già era andata in scena, il 28 ottobre al centro sportivo FulvioBernardini, l'evento in totale stile americano "Stronger Together". Oltre ai 400 dipendenti presenti per l'occasione erano stati invitati anche Josè Mourinho, Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Ma la vera cena di rito con tutti i componenti della rosa, che altre le società come Inter, Fiorentina, Milan o Lazio hanno già svolto, non è stata organizzata dalla Roma. I motivi alla base della decisione presa sono stati quelli di precauzione al Covid19 e di una totale attenzione alla preparazione di un match in arrivo molto importante, ovvero quello di sabato contro l'Atalanta di Gasperini.