Ansia Bayer: i tifosi della Roma scatenati tra scaramanzia, preghiere e cori ‘sacri’

Scaramanzia zero, al massimo mista a pragmatismo. Così José Mourinho sta trascorrendo queste ore che precedono il match che può essere storico in casa del Bayer Leverkusen . Al contrario, quella dei tifosi della Roma è ormai scaramanzia, allo stato puro. Sui social è partito il tam tam di meme, ma soprattutto raccomandazioni 'all'Altissimo'. Soprattutto dopo il coro blasfemo sulle note dell'inno dell' Europa League che ha fatto il giro del web, ora tra il popolo giallorosso è scoppiata la caccia alla 'redenzione'. Così su Twitter ecco apparire immagini sacre e preghiere , richieste e promesse solenni in cambio della qualificazione in finale della squadra di Mourinho. Una serie senza dubbio molto curiosa e al tempo stesso divertentissima di commenti, ma anche canti tipicamente liturgici sulle immagini della Curva Sud .

Addirittura fotomontaggi dell'immagine di Gesù con il cappellino o la maglia della Roma e la fascia di capitano, o ancora tanti altri romanisti che in queste ore di attesa si sono riscoperti devoti. In particolare è tornato a circolare in maniera virale l'hashtag VivailbuonDio, rivisitazione in chiave cristiana che dovrebbe riscattare il coro blasfemo cantato allo stadio dai tifosi giallorossi. Soprattutto in considerazione del fatto che in molti hanno visto un legame divino tra questo 'remix' decisamente poco cristiano dei romanisti e l'incredibile serie di infortuni che ha colpito la squadra di Mourinho nelle ultime settimane. L'irrazionalità che rende uniche la passione per il calcio e la fede, quella per la Roma. E in momenti così si fa appello a qualsiasi cosa, anche alla scaramanzia più pura e semplice.