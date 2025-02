Angeliño fa impazzire l’Olimpico: con il Napoli finisce 1-1. Ranieri ferma Conte

Spinazzola punisce ma la Roma è viva

La partita inizia subito in modo molto spezzettato con due giocatori del Napoli a terra nei primi due minuti (Olimpico infuriato). Al nono minuto la Roma si costruisce la prima azione pericolosa. Ottimo contropiede nato da una sventagliata perfetta di Soulé per El Shaarawy che controlla, punta e mette in mezzo un cross sul quale però non arrivano né Rensch e né Shomurodov. L'uzbeko finisce a terra dopo un contatto in area con Spinazzola ma per Fabbri e per il Var non c'è nulla. Al 15esimo proteste del Napoli per un intervento di Pisilli su Politano al limite dell'area. Per il direttore di gara non c'è calcio di rigore ma simulazione dell'esterno azzurro che si prende anche il giallo. Applausi dell'Olimpico per una Roma che si chiude e riparte molto bene in contropiede. Prima Soulé (ultima scelta sbagliata) e poi Pisilli (tiro al volo fuori) però sprecano tutto. L'argentino getta via una buona sponda di Shomurodov calciando sul fondo con il collo del sinistro. La partita si sblocca alla mezz'ora con il più classico de gol dell'ex. Non è Lukaku, ma Spinazzola a sorprendere la linea difensiva giallorosso e poi Svilar con un pallonetto. La Roma prova a rispondere senza però creare particolari pericoli dalle parti di Meret. Il Napoli sfrutta il vantaggio, si chiude e non lascia spazi ai giallorossi. Al tramonto del primo tempo una doppia super occasione per la Roma capitata a Ndicka. Prima il colpo di testa parato da Meret e poi sulla ribattuta un tiro cross molto insidioso sul quale non arriva nessun compagno. La prima frazione si chiude con il Napoli in vantaggio ma con la Roma in attacco e molto vicina al pari.