Angel Gomes: “Per colpa di Mourinho ho quasi pianto, ma lavorerei ancora con lui”

Il metodo Mourinho è stato spesso criticato, ma tante volte ha prodotto risultati importanti. Lo Special One cerca di ottenere il massimo dai suoi calciatori, anche stimolandoli e stuzzicandoli, mettendoli in grossa difficoltà per scatenare una reazione. Lo ha fatto anche alla Roma dopo Bodo, così è stato anche negli anni passati. Chiedere ad Angel Gomes, cinque anni fa astro nascente del Manchester United e ora di proprietà del Lille. Classe 2000, il giovane inglese ha raccontato a 'Sport Bible' un episodio che risale ad alcuni anni fa, dopo una partita di coppa: "Non ho mai raccontato questa storia prima d'ora, ma una volta mi ha portato con la prima squadra a una partita di coppa, dopo che avevo giocato con l'Under 21. Eravamo a tavola e lui è venuto a parlare con tutti. Poi mi ha guardato e ha detto: 'Ti ho preso per il c**o'! All'epoca rideva con tutti, quindi ho pensato che stesse scherzando con me. Gli ho chiesto perché e lui ha menzionato la mia prestazione del giorno prima. Deve aver pensato che io avessi giocato di me**a. Non credevo di aver giocato così male, ma lui era il grande capo, quindi se pensava che avevo giocato male, allora avevo giocato male".