Andorra-Turchia 0-2, Cetin entra nel finale. Assente Under – VIDEO

Il pareggio con l’Islanda ha qualificato la Turchia ai prossimi Europei. La partita di questa contro Andorra (vinta 2-0 con la doppietta di Unal) diventa dunque una passerella per la squadra di Günes che ha concesso un premio ad alcuni calciatori permettendogli di rientrare prima, tra questi anche Under che infatti non figura nei convocati del match. Parte invece dalla panchina Mert Cetin che dopo aver fatto il suo esordio con la Roma in occasione della sfida con il Milan ora vuole iniziare conquistarsi un posto per la spedizione a Euro 2020. Il centrale giallorosso entra negli ultimi dieci minuti al posto di un’altra conoscenza del calcio italiano: Demiral.