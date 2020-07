Ancora Rocchi allo Stadium: nel 2014 il violino di Garcia, a gennaio la sconfitta in Coppa Italia

Il fatto che sia una partita inutile in termini di classifica farà stare sicuramente più sereni i tifosi della Roma, che non hanno mai dimenticato l’arbitraggio di Rocchi allo Stadium di Torino contro la Juventus nel 2014. Sì, perché sarà ancora lui a dirigere la gara di domani sera (ore 20.45) contro i bianconeri: quest’anno a gennaio ha già diretto la partita di Coppa Italia, in cui i giallorossi sono usciti sconfitti 3-1 ai quarti di finale. In questa stagione poi la vittoria per 2-1 col Napoli all’andata all’Olimpico e la sconfitta del San Paolo con lo stesso risultato il 5 luglio. Il bilancio totale dice 17 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte in 44 precedenti. Super positivi i precedenti anche per la Juventus: in 41 incroci totali, 32 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.