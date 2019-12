Anche Zaniolo in vacanza: direzione Dubai – FOTO

La Roma con il trionfo a Firenze ha chiuso il 2019 nel migliore dei modi. Ora è tempo di vacanze per i giallorossi che le trascorreranno con amici e parenti. Nicolò Zaniolo, autore del quarto gol nella vittoria del Franchi, ha deciso di passare le feste natalizie in compagnia della sua fidanzata, precisamente a Dubai come testimonia una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Il numero 22 giallorosso nella città degli Emirati Arabi troverà anche due suoi compagni, Dzeko e Perotti.