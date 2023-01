Anche Totti ricorda Vialli sui social: “Ciao Luca”

La leggenda della Roma ha condiviso una story su Instagram per Gianluca Vialli, scomparso ieri all'età di 58 anni in seguito a una lunga battaglia contro un tumore

La tristezza non si è ancora spenta per la morte di Gianluca Vialli. Una notizia che ha sconvolto tutto il mondo del calcio, ma non solo, che ha fatto il giro del mondo. Juventus, Cremonese, Sampdoria e la Nazionale, ma anche il Chelsea, i club più 'colpiti' che hanno condiviso tanti pensieri per omaggiarlo. Anche Francesco Totti si è unito al cordoglio per la scomparsa di un campione amato da tutti, che alcuni anni fa aveva definito l'allora numero 10 giallorosso il calciatore italiano più forte degli ultimi 30 anni. "Ciao Luca", ha scritto l'ex capitano della Roma con il cuore spezzato e uno scatto di un Vialli sorridente. In fondo è così che lo ricordano tutti.