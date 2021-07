Mendes a Roma per Mourinho e Rui Patricio

Un'occasione che si trasformerà in un appuntamento di mercato per chiudere il trasferimento di Rui Patricio

Cresce l'attesa per la presentazione ufficiale di José Mourinho di oggi. Lo Special One verrà presentato alle 13:30 sulla Terrazza Caffarelli in Campidoglio, assieme a Ryan e Dan Friedkin. Oltre ai due presidenti della Roma, come riportato da gianlucadimarzio.com, ci sarà anche Jorge Mendes, agente dell'allenatore portoghese. Un'occasione che si trasformerà in un appuntamento di mercato per chiudere il trasferimento di Rui Patricio alla Roma. L'operazione da circa 10 milioni più 3 di bonus è ormai alle fasi conclusive, tant'è che il Wolverhampton ha già individuato il suo sostituto in un altro portoghese: il 28enne dell'Olympiakos José Sá.