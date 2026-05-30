Carlo Ancelotti, ct del Brasile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro il Panama, l'ultima davanti ai propri tifosi prima di partire per il Mondiale. L'ex Real Madrid ha comunicato che un po' di minuti saranno dati a tutti i componenti della rosa, ma anche enunciato per intero la formazione titolare. Negli 11 ci sarà anche Wesley, su cui Ancelotti ha speso qualche parola in più in vista del torneo. Ecco le sue parole: "Wesley è andato molto bene alla Roma come terzino sinistro. È stata una sorpresa. Ma abbiamo bisogno di lui qui come terzino destro. Agirà come terzino destro. In quella posizione con lui potrebbe esserci Ibañez, che ha più un profilo difensivo. Anche Danilo può giocare in quella posizione. L'altra parte è ben definita con Douglas Santos e Alex Sandro. Domani giocheranno tutti i giocatori perché è una partita di preparazione. Una partita importante per salutare i nostri tifosi e lo stadio. Domani giocheranno tutti".