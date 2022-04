Ancelotti: “Mourinho ha ridato entusiasmo a una piazza che ne aveva bisogno”

Il tecnico del Real: "José sta facendo un lavoro straordinario grazie alle sue qualità"

"Meglio quarto posto o vincere la Conference League per la Roma? Credo che Mourinho abbia ridato entusiasmo a una piazza che ne aveva bisogno. - ha detto Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ai microfoni di 'Radio Anch'io Lo Sport' su Radio Rai - Sta facendo un lavoro straordinario grazie alle sue qualità. Non so cosa possa accadere ora. Penso che Mourinho possa essere un pezzo importante nella storia della Roma". Con la vittoria ieri in trasferta a Siviglia il Real Madrid di Ancelotti è sempre più vicino al trionfo in Liga.