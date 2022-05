Ancelotti: “Mi sono congratulato con Mourinho. Festa della Roma è stata fantastica”

Il tecnico del Real ha ammesso di aver contattato lo Special One dopo la vittoria della Conference

Carlo Ancelotti domani si giocherà la finale di Champions contro il Liverpool, ma non si è dimenticato del successo della Roma in Conference League. L'allenatore ha rivelato di aver contattato Mourinho: "Gli ho mandato un messaggio per fargli i complimenti. Ha fatto un ottimo lavoro con la Roma che è tornata a vincere dopo tanti anni. La festa che si è vista tra l'Olimpico e il Circo Massimo è stata fantastica. Una bella cosa anche per il calcio italiano". L'allenatore italiano non ha mai dimenticato il legame con la maglia giallorossa indossata da calciatore e aveva fatto i complimenti alla squadra anche tramite Twitter nei minuti immediatamente successivi al fischio finale della gara di Tirana.