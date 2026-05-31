Il Brasile è pronto per i Mondiali. La selecao vuole essere protagonista. L'obiettivo? Riportare quella Coppa del Mondo che manca dal lontano 2002. Per farlo, si è affidato ad Ancelotti: è lui l'uomo chiamato a risollevare le sorti del Paese. A breve, avranno inizio i Mondiali. E tra i protagonisti, ci sarà anche il giallorosso Wesley. L'esterno brasiliano è un titolare inamovibile sia della Roma che del Brasile. Infatti, nella prima amichevole di preparazione - contro il Panama - il ct italiano ha deciso subito di puntare su di lui. Ma non sulla fascia sinistra: l'esterno giocherà come terzino destro nella difesa a 4 composta da Bremer, Pereira e Alex Sandro.