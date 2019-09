Ancelotti: “Fonseca è un ottimo allenatore, la Roma può lottare per l’alta classifica”

La Roma è tra le sorprese di questo inizio di stagione. Dopo la rivoluzione estive, gli addetti ai lavori si aspettavano difficoltà maggiori per i giallorossi, che invece sembrano aver già trovato una quadratura. Carlo Ancelotti, intervistato da Radio 1, ha detto la sua: “La Roma può entrare in competizione per l’alta classifica? Sì perché Fonseca è un ottimo allenatore, con idee interessanti e ha dato vigore ed entusiasmo a una squadra giovane. Oggi è valorizzata da un giocatore “anziano” come Dzeko, ma è il loro momento“.