Ancelotti: “Complimenti magica Roma”

Anche Carlo Ancelotti, ex centrocampista e ora allenatore del Real Madrid che si sta giocando la quattordicesima Champions League, festeggia la Roma e la vittoria della Conference. L'ex giallorosso, che era presente in campo nella finale di Coppa dei campioni persa contro il Liverpool del 1984, si complimenta per il lavoro fatto e per il trofeo vinto su Twitter.