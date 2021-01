Ancelotti: “A Roma non dovrebbe succedere quel caos. De Rossi conosce il calcio”

Carlo Ancelotti torna a parlare della Roma. L’attuale allenatore dell’Everton, ex calciatore giallorosso negli anni Ottanta, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Deejay nella quale ha toccato diversi temi, tra questi pure quello legato al club capitolino. Ecco le dichiarazioni del tecnico: “Sono rimasto interista fino a 13-14 anni, il mio idolo era Mazzola. Poi sono andato a Roma e sono diventato romanista. La mia storia da tifoso è varia. Ma ci sono squadre a cui sono rimasto legato come Roma e Milan“.

“Ho letto il caos della Roma delle sostituzioni – ha aggiunto Ancelotti -. Non dovrebbe succedere, lì lo sanno tutti quali sono le regole, è una cosa di più persone. Hanno sbagliato per lo slot. De Rossi? Se uno ha voglia di allenare più in alto comincia e meglio è. La differenza non la fa l’esperienza ma la conoscenza. E Daniele il calcio lo conosce“.