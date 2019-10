Amuleto Smalling, con Ranieri sfida da Premier ma l’inglese è imbattuto

Domenica, quando incontrerà Smalling sul prato di Marassi, Ranieri forse ripenserà al momento più bello della sua carriera. L’1 maggio del 2016 il Leicester dei miracoli pareggiava a Old Trafford contro il Manchester United e 24 ore più tardi si laureava campione d’Inghilterra grazie al pareggio del Tottenham. In campo, a sfidare Sir Claudio, c’era anche il difensore inglese. Samp-Roma sarà il settimo incrocio tra i due e, nonostante il felice amarcord, il tecnico di San Saba contro Smalling non ha mai vinto. Quattro vittorie e due pareggi è lo score in favore dell’ex Red Devil. Un amuleto che i giallorossi sperano di poter rispolverare il 20 ottobre.

IMBATTUTO – L’ultimo faccia a faccia risale allo scorso 9 febbraio, ormai otto mesi fa. Ranieri sedeva in panchina in una delle sue ultime partite da allenatore del Fulham, prima di tornare alla Roma. Smalling guidava la difesa del Manchester United assieme a Jones e teneva la porta imbattuta contribuendo allo 0-3 finale. Stesso scarto di reti, ma risultato diverso nel match d’andata, terminato 4-1 per lo United.

Il 24 settembre 2016 il Leicester di Ranieri tornava a Old Trafford da campione d’Inghilterra in carica. Di fronte ancora Smalling, stavolta anche con la fascia da capitano al braccio. Finirà 4-1 per il Manchester, con marcature aperte proprio dal difensore della Roma con un colpo di testa su angolo battuto da Blind. Stessa stagione, stesso risultato nel ritorno Al King Power Stadium. Finisce 0-3 per i Diavoli Rossi. Stavolta non segna Smalling, ma l’altro neo giallorosso Mkhitaryan, che domenica, però, non sarà del match per colpa dell’infortunio. I due pareggi di Ranieri sono arrivati nella stagione del miracolo sportivo. Entrambi 1-1, a regalare due punti decisivi per la vittoria del titolo.

DESTINO – Nel gioco di incroci stavolta il destino si è divertito. Ranieri torna in Serie A e debutta contro la sua squadra del cuore nel giorno del suo 68esimo compleanno. Guiderà la Samp, la squadra che gli ha tolto la gioia dello scudetto con i giallorossi nel 2009 e lo farà nello stadio che sancì il suo esonero dalla Roma nel 2011, dopo la sconfitta per 4-3 con il Genoa. Era in panchina invece lo scorso 6 aprile, quando De Rossi segnava l’ultimo gol con la maglia della Roma regalando ai suoi 3 punti, proprio contro il Doria. Corsi e ricorsi storici, che frulleranno nella testa di Sir Claudio, un po’ claudicante per l’operazione al ginocchio, ma con la schiena sempre dritta.