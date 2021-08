AMOS Women’s French Cup, il Bayern Monaco batte 4-0 la Roma in finale

La gara si decide tutta nella ripresa con il poker delle tedesche

Dopo aver superato in semifinale il Psg, la Roma Femminile questa sera esce sconfitta nella finale del torneo AMOS French Cup contro le tedesche del Bayern Monaco allo Stadium de Toulouse. Finisce 4-0 per le tedesche, con il poker realizzato tutto nella ripresa dopo un primo tempo nel quale le giallorosse di mister Spugna erano rimaste in partita.