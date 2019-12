Amoruso: “Fonseca sta rigenerando tanti calciatori ma privarsi di Florenzi è un vero peccato”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina dal 1995 al 1997 ,è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport 101.5, all’interno della trasmissione Io sto con Centro Suono per commentare il match in programma questa sera tra Fiorentina e Roma. Queste le sue parole:

Che Fiorentina si troverà ad affrontare la Roma?

“Credo una squadra un po’ galvanizzata dal risultato positivo contro l’Inter. D’altronde le problematiche della Viola non si sono ancora risolte e la Roma è una squadra molto organizzata, che concede qualcosa, ma crea tantissimo. La Fiorentina deve provare a fare la partita con la consapevolezza che i giallorossi sono una squadra forte a cui non vanno concesse troppe occasioni. Mi aspetto una partita in generale aperta a qualsiasi risultato”.

Cosa pensa di Fonseca?

“Sinceramente lo ritengo un ottimo tecnico. Sta rigenerando tanti calciatori, anche se la mia più grande delusione rimane Florenzi. Non so se sia un problema tecnico, dell’allenatore o dirigenziale, ma privarsi di un giocatore come Florenzi è un vero peccato. Mi sembra come se ci sia una direttiva da parte della società, visti i pregressi con Totti e De Rossi, che sta cercando di escludere quella che è la componente romana e di romanità all’interno della squadra, e questo non mi piace. Florenzi è titolare in nazionale e capitano della Roma, spero di sbagliarmi e mi auguro che sia davvero solo una decisione tattica, anche se incomprensibile”.

Non è possibile che Fonseca semplicemente non lo veda in quel ruolo?

“Florenzi può fare cinque ruoli. Fosse vincolato solo a quella posizione potrebbe anche essere, ma il problema è che Florenzi è stato utilizzato in tanti ruoli e ha sempre fatto bene, quindi non sussiste questa spiegazione tecnico-tattica. Poi ogni allenatore ha una sua visione del calcio. Ripeto però che per impegno, costanza, continuità e rendimento, non vedo in quel ruolo alternative migliori a Florenzi. Dispiace anche che possa avere problemi con la Nazionale, anche perché le prime tre dell’Europeo si giocano a Roma e anche questo gioca un ruolo importante per avvicinare la gente all’Italia”.