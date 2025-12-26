Amorim su Zirkzee: “Non lascerà lo United finché non troviamo un sostituto”

I primi mesi della stagione hanno dato alla luce una versione della Roma chiara e definitiva: una squadra con gioco e carattere, a cui manca il gol. Il reparto offensivo si è dimostrato di essere non all'altezza di Gasperini e degli obiettivi preposti ad inizio stagione. Ora è chiaro qual è l'obiettivo di Massara: intervenire sul mercato e dare al tecnico piemontese i rinforzi giusti per competere con le altre big fino alla fine della stagione. Il giocatore più seguito e richiesto è Zirkzee. L'olandese è il nome più caldo e sembrerebbe che la trattativa sia sul punto di decollare. Ma continuano ad esserci dei paletti che ostacolano il percorso di avvicinamento tra lui ed il club capitolino. Questa volta a frapporsi ci ha pensato Amorim, allenatore dello United, che in conferenza stampa ha chiarito: "Nessun giocatore andrà via senza aver trovato prima il sostituto. La squadra è già a corto di giocatori". Il messaggio del portoghese è chiaro: Zirkzee potrà andare alla Roma solo se, verrà prima rimpiazzato a dovere.