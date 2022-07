Amnesty invia il rapporto sull’apartheid israeliano su richiesta della Roma

Negli ultimi giorni non sono mancate le polemiche in vista della sfida di questa sera in cui i giallorossi affronteranno il Tottenham

Amnesty Italia ha pubblicato sui propri profili social ufficiali il rapporto sull'apartheid israeliano su esplicita richiesta della Roma. Negli ultimi giorni, infatti, non sono mancate le polemiche in vista della sfida di questa sera che verrà disputata in Israele ad Haifa in cui i giallorossi affronteranno il Tottenham. Questo il post di Amnesty: "Oggi si giocherà Roma Tottenham ad Haifa. Non è stato possibile incontrarci, ma abbiamo inviato su richiesta della Roma questo rapporto sull'apartheid israeliano contro i palestinesi. Ci auguriamo di proseguire il confronto su questi temi".