Ammonito Manaj in Bologna-Spezia: era diffidato, salterà la Roma

Attaccante punito per un intervento in ritardo su Theate

Lo Spezia affronta il Bologna in trasferta nell'ultima partita di giornata di Serie A. Una sfida che la Roma guarda con attenzione dato che il prossimo impegno vedrà i giallorossi impegnati contro i liguri al Picco nella sfida in programma domenica alle 18. Non sarà della partita Rej Manaj ammonito al 22' della sfida contro gli uomini di Mihajlovic per un intervento in netto ritardo su Theate. L'attaccante, autore dell'1-0, era diffidato e salterà per squalifica la partita contro Mourinho. Quest'ultimo, dal canto suo, ad oggi può sorridere per il recupero di due dei 10 assenti dalla gara contro il Verona. Zaniolo e Mancini torneranno, infatti, a disposizione dello Special One e con ogni probabilità riavranno anche la maglia da titolare.