Questa sera la Turchia è scesa in campo al Şükrü Saracoğlu di Istanbul per un'amichevole di preparazione al Mondiale 2026 contro la Macedonia del Nord. La nazionale allenata da Vincenzo Montella ha vinto 4-0 grazie ai gol di Kokcu, Uzun, Gul e Yilmaz. Inizialmente lasciato in panchina, il giallorosso Zeki Celik è entrato in campo al 27' al posto dell'infortunato Elmali e non è stato più sostituito.