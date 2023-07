Amichevoli, Frosinone-Salernitana 1-1: Valencia risponde a Gelli

Non convince la squadra di Paulo Sousa, primo avversario della Roma in campionato il 20 agosto all'Olimpico

Finisce 1-1 l'amichevole allo Stirpe tra Frosinone e Salernitana, come riporta TMW. I granata, prima avversaria della Roma in campionato il 20 agosto all'Olimpico, hanno schierato una formazione largamente rimaneggiata soprattutto nella ripresa, e sono andati sotto a 5 minuti dalla fine grazie al gol di Gelli. La reazione degli ospiti, spinti da 700 tifosi, è stata immediata e c'è stato il pareggio di Valencia , nato da un errore difensivo dei padroni di casa.

Nel primo tempo meglio il Frosinone, due volte vicino al vantaggio e due volte fermato dalle parate importanti del giovane Allocca. La Salernitana si è resa pericolosa sull'asse Candreva-Kastanos, ma Botheim è stato evanescente in attacco e non ci sono state chance di rilievo. Nella ripresa i granata sono partiti meglio e hanno creato i presupposti per sbloccare lo 0-0, ancora una volta con Kastanos e Candreva che hanno meritato il voto più alto.