Amichevole del Genoa contro la Primavera. Shevchenko: “È stato un buon test”

Domani i rossoblù torneranno ad allenarsi in vista della Roma

Il Genoa di Shevchenko chiude la settimana con una partitella contro la Primavera: finisce 3-1 con reti di Melegoni, Gjini (schierato con la prima squadra) e Bianchi, contro il gol dei giovani siglato da Boci, come riporta primocanale.it. Martedì il Genoa tornerà ad allenarsi per preparare la sfida con la Roma, in programma domenica prossima al Ferraris. "È stato un buon test - commenta Sheva - al termine di una prima settimana di lavoro positiva". Sirigu è intanto rientrato a Genova dal ritiro della Nazionale, senza partire per Belfast: accusava sintomi influenzali e il tampone rapido ha avuto esito negativo.