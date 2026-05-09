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Amendola stuzzica la Lazio: “Il derby per loro è una ragione di vita”

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Le sue parole: "Se la Lazio dovesse perdere la finale di Coppa Italia per loro il derby diventerà la partita dell'anno come sempre"
Redazione

Claudio Amendola ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le parole del noto attore sulla Roma e sull'addio di Ranieri di qualche settimana fa:

Le piace questa Roma? "Mi piace molto, è un po' incompiuta. C'è una base per i prossimi anni, ma Roma non si è fatta in un giorno e con Gasperini bisogna avere un po' di pazienza. La storia della Roma ci insegna che non andremo in Champions e rimpiangeremo quel 3-3 contro la Juventus. Se la Lazio dovesse perdere la finale di Coppa Italia per loro il derby diventerà la partita dell'anno come sempre. La sfida con la Roma per i laziali è ragione di vita, ma di base dovremmo asfaltarli".

Che cosa ne pensa dell'addio di Ranieri? "Mi è dispiaciuto il modo. C'è qualcosa che non mi torna. Ranieri è una persona esperta e ad una persona così non scappa quella frase sulla quarta scelta. Non mi è piaciuto come si è sviluppata la cosa. Un tecnico come Gasperini deve essere considerato come i manager inglesi e probabilmente l'organigramma nella Roma non è gasperiniano".

Che cosa vorrebbe vedere il prossimo anno?"Vorrei vedere delle vittorie negli scontri diretti. Anche quest'anno li paghiamo. Poi mi piacerebbero due esterni d'attacco".

 

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