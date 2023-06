Amelia: “Magari un giorno vedremo di nuovo Totti alla Roma”

Li vedi bene in dirigenza di Roma e Juventus?"Non lo so, bisogna vedere quello che sono le volontà dei giocatori stessi e poi ci sono le società che decidono e prendono decisioni. Oggi gestire dei club è difficile, ci sono tante cose a cui pensare. Questi campioni danno un supporto alle squadre in cui hanno giocato anche senza stare dentro. Alex è legato alla Juve, Francesco alla Roma ed entrambi sono legati alla Nazionale. Magari un giorno li vedremo di nuovo nei loro club e gli auguro di fare quello che vogliono fare nella loro vita perché sono due ragazzi eccezionali".