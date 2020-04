Amelia: “Ho sempre tifato Roma, non essere mai tornato è un rimpianto”

Di Marco Amelia alla Roma ci sono pochi ricordi. Lui però era nella rosa che vinse lo scudetto, anche se solo come terzo portiere. L’ex numero uno, che non ha mai nascosto la sua fede romanista, ha raccontato a gianlucadimarzio.com i suoi rimpianti: “Ho fatto tutto il settore giovanile a Roma e quando scelsi di andare via dissi che mi sarebbe piaciuto tornare a Roma. Purtroppo non c’è mai stata occasione, ho fatto la mia carriera lontano da Roma, il rimpianto è quello di non aver avuto la possibilità di tornare. Ma è acqua passata, ho sempre tifato Roma fin da bambino, ho fatto la mia carriera concentrandomi sulle maglie che vestivo, anche se ho sempre avuto un occhio di riguardo per la Roma. Rimane il rimpianto di non essere tornato, ma non ci fasciamo la testa per questo”.