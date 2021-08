Amelia: “È presto per tornare alla Roma. Con Mourinho si apre un ciclo”

L'ex portiere ha commentato l'accostato ai giallorossi, ma fiducioso per il futuro: "Non avevo dubbi che Mou entrasse a gamba tesa. Senza fretta, ma l'appetito vien mangiando"

Si è parlato anche di Marco Amelia come possibili collaboratore nello staff di José Mourinho alla Roma. L'ex portiere giallorosso, oggi allenatore, ne ha parlato a 'TMW Radio', allontanando per il momento questa ipotesi: "Ho grande stima del mister, a mio avviso è uno dei migliori. Sarebbe bello potersi confrontare con questi allenatori e poter rubare loro qualcosa con gli occhi. L'accostamento alla Roma l'ho letto anche io ma è tutto molto prematuro. Tutti sanno che sono tifoso della Roma e spero che Mourinho possa portare risultati a medio-lungo termine, magari anche nelle coppe".

Amelia si è poi concentrato sui primi mesi dello Special One a Trigoria, con un inizio sprint da quattro vittorie nelle prime quattro partite ufficiali: " Non avevo dubbi che sarebbe entrato a gamba tesa sull'ambiente Roma , perché a mio avviso il suo modo di essere si sposa molto bene con la piazza. Bravissimi i dirigenti della Roma a sostituire Dzeko con Abraham, che conosco bene perché ha esordito giovanissimo nel Chelsea in cui c'ero io. Ma anche Shomurodov ha fatto cose interessanti a Genova e si è ben presentato. Stanno costruendo un ciclo senza fretta di vincere, ma quando sei lì l'appetito vien mangiando..."

In questa estate di calciomercato c'è stato spazio anche per un trasferimento clamoroso che non avveniva nella capitale da più di 40 anni: "Conosco molto bene anche Pedro e dico che la Lazio ha fatto un grande colpo: professionale, come ragazzo, ma anche tecnico. Alza la qualità di una squadra molto forte, e si sposa perfettamente col gioco di Sarri. Nonostante il cambio di allenatore, la Lazio si sta confermando ed è importante: significa che hanno giocatori duttili in rosa".