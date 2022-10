Amantino Mancini: “Come allenatore mi ispiro a Spalletti, Capello e Mourinho”

Ottenuto il patentino Uefa in Italia e dopo una breve esperienza come tecnico del Foggia nel 2019, Amantino Mancini si prepara ad assumere ancora l'incarico di allenatore in un club. "Spalletti, Capello e Mourinho sono gli allenatori ai quali mi ispiro. - dice l'ex giallorosso intervistato da globoesporte.com - Capello é un gestore di persone nato, pochi sono come lui. Lui faceva giocare i fenomeni insieme con grande armonia. Mourinho è un grande comunicatore. Lui lavoro sulla tua psiche, sembra che entra dentro di te e tira fuori le cose che tu non immaginavi di avere. Spalletti, invece, insegna calcio. E' un allenatore che durante l'allenamento ti prende per il braccio e ti fa vedere il movimento, e dove sta lo spazio dove devi andare. Ci sono giocatori che quando parli loro capiscono, altri ai quali devi mostrargli la pratica sul campo. Porto molto gli insegnamenti di Spalletti dentro di me".