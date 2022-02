“Amami e basta”, l’iniziativa della Roma contro la violenza sulle donne

" Amami e basta ". Semplice e intuitivo, ma anche pieno di significato per le tante donne vittime di violenza, al fianco delle quali la Roma si schiera con la nuova iniziativa. Grazie al dialogo costante con la Regione Lazio e le istituzioni sanitarie impegnate sul territorio, la società ha intercettato la necessità di garantire un percorso riservato alle donne che hanno subito abusi e ha deciso di donare due lettini ginecologici e due divisori medicali a ciascuna delle ASL romane (ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3). E quale migliore giorno per presentarla se non quello di San Valentino , dedicato agli innamorati.

Alessio D'Amato, assessore alla Sanità, ha salutato con favore la scelta dei giallorossi: “Una bellissima iniziativa rivolta alle donne, in una giornata davvero speciale e voglio per questo ringraziare l’AS Roma per l’impegno e la partnership ormai consolidata. L'obiettivo è quello di lavorare insieme concretamente e in sinergia per mettere in campo strategie per la promozione di politiche attive per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne, grazie ad una rete di accoglienza e ascolto”. A lei ha fatto eco, Roberto Tavani, il delegato del presidente allo Sport per la Regione Lazio, a margine della prima consegna effettuato all'ospedale Sandro Pertini: “Questa attività testimonia ancora una volta la grande sensibilità della Roma, che ha dimostrato di essere sempre pronta a inviare messaggi positivi mostrando un’attenzione particolare verso le donne vittime di violenza“