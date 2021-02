Amami e basta, Ciccotti: “Fondamentale sensibilizzare su quest’argomento”. Greggi: “Fiera della Roma” – VIDEO

La campagna Amami e basta è stata presentata al Campidoglio a novembre, con la pubblicazione del calendario nel quale figuravano le wags giallorosse. Oggi c’è stato un torneo di paddle, organizzato da Roma Cares, dove hanno partecipato anche Claudia Ciccotti e Giada Greggi, due calciatrici della Roma Femminile. Queste le parole della numero 16 giallorossa:” Sicuramente questo tipo di eventi è importante per sensibilizzare ancora di più le persone su questo problema che spesso passa inosservato perché succede all’interno delle case che si considerano come posto sicuro. Sensibilizzare ancor di più le persone su questo argomento è fondamentale per cercare di aiutare tutte le donne a trovare la forza di denunciare questi maltrattamenti e di poter iniziare una nuova vita serena e piena d’amore. Sono tante le iniziative che ha portato avanti la Roma in questi anni, da quando sto qui mi è capitato spesso di partecipare. E’ stato sempre molto bello e interessante perché ti avvicini a realtà che sembrano lontane. Ultimamente ho partecipato all’evento della squadra di ragazze e ragazzi ciechi che portano avanti l’amore per questo sport nonostante il problema. Ci sono state anche molte altre iniziative per donare cibo e coperte ai meno fortunati quindi è sempre bello ed è uno stimolo in più. Fa molto piacere appartenere a questa società”.

Nel corso dell’evento ha parlato anche Giada Greggi: “Siamo molto felici di rappresentare la nostra squadra. Solo con l’aiuto di tutti possiamo combattere questo problema. Sono fiera che la Roma è in prima fila per questo”.