Alves: “Mourinho ha portato tanto alla Roma. Ora è una squadra più competitiva”

"Mi aspetto sempre il meglio da Mourinho, tutto quello che ha fatto per noi è incredibile. ha detto Bruno Alves Direttore sportivo dell'AEK Atene, leggenda del calcio portoghese, presente al TransferRoom Summit di Estorilin - Vogliamo sempre seguirlo qui dal Portogallo, ha portato tanto alla Roma: è una squadra più competitiva, che gioca per vincere più che in passato. Vediamo, credo che farà ancora bene, me lo immagino sempre in alto: dovunque è andato ha sempre vinto e lo tifo sempre" come riporta TMW.