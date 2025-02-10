È un Claudio Ranieri nervoso quello che ha interrotto l'intervista a 'Radio Rai' alle domande sulla questione del Fair Play Finanziario e sul futuro della Roma, che ha scatenato inevitabilmente le domande e le preoccupazioni dei tifosi. Nel postpartita della sfida di Venezia, il tecnico giallorosso risponde come di consueto alle domande dei vari media, dalle tv alle radio fino alla conferenza stampa. Nel dialogo con 'Radio Rai', Ranieri viene stuzzicato proprio sul FFP e le prospettive poco incoraggianti per il club, visto che mancheranno gli introiti della Champions, che limiteranno le ambizioni della Roma: "Allora dirò al presidente di spendere più soldi, di prendere 3-4 anni di squalifica, così non andremo in Europa, non andremo in Champions, e saremo tutti contenti", risponde stizzito sir Claudio. Il giornalista aggiunge 'Però lei capisce che...' e nel frattempo Ranieri ripete 'Grazie', 'Grazie' interrompendo così l'intervista senza rispondere ad altre domande, senza nascondere appunto un certo nervosismo. A volte, anche a lui capita di perdere un po' la pazienza.