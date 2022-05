All’Olimpico in arrivo l’app per il delivery in curva. E si pensa a nuovi parcheggi

Sport e Salute, proprietaria dell'Olimpico, sta pensando a un'app che permetta ai tifosi di ordinare panini o pizzette online e farsele consegnare al posto. E non è esclusa anche la realizzazione di nuovi parcheggi

Sport e Salute punta con forza sul potenziamento dello Stadio Olimpico. Dopo le telecamere in grado di registrare automaticamente la temperatura degli spettatori e i tour all’interno dello stadio, adesso la svolta per i palati più esigenti. Grazie a un accordo con Roma, Lazio e Figc, lo chef Antonello Colonna prenderà due terrazze in tribuna Monte Mario per aprire il suo Gold Open Bistrò e servire ai visitatori dell’Olimpico i suoi piatti, da provare tutti i giorni dalle 12 alle 18, ad eccezione dei giorni in cui lo stadio è preso da Roma, Lazio o Nazionale di rugby. Ma anche per le partite Sport e Salute è pronto a ripensare il servizio in modo più rapido e tecnologico. Da qui l’idea - come scrive 'La Repubblica' - di realizzare già per l’inizio della prossima stagione un’applicazione per smartphone che permetta ai tifosi di ordinare dal bar, facendosi consegnare panini e bevande direttamente al posto. Non solo, perché presto l’Olimpico potrebbe avere qualche parcheggioin più. Le trattative sono già partite e riguardano l’area di un vecchio sfasciacarrozze a ridosso dello stadio e non è esclusa anche la realizzazione di un parking multilivello parzialmente interrato.