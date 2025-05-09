Secondo l'emittente, con il tecnico livornese non ci sono né ci sarebbero stati contatti. In lizza restano Farioli, Vieira, Gasperini e Fabregas
Ranieri: "Restare? Uno sbaglio per la Roma. Aiuterò in tutto il nuovo allenatore"
Massimiliano Allegri, secondo quanto riporta Sky, non sarà il prossimo allenatore della Roma. Negli ultimi giorni le voci dell'avvicinamento del tecnico livornese alla panchina giallorossa si erano fatte sempre più insistenti ma, come accaduto con Pioli, l'emittente ha smentito che l'ex Juve e Milan sia nella lista dei candidati per succedere a Claudio Ranieri. Non ci sarebbero stati contatti, né ci sarebbero mai stati. Restano invece in lizza Farioli, Vieira, Gasperini, Xavi e Fabregas.
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