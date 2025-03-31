Tiene banco la situazione legata al nuovo allenatore della Roma e non potrebbe essere altrimenti. Mancano 8 partite alla fine del campionato e il rebus ancora non è stato sciolto. Ranieri ha estromesso dalla corsa Gasperini e resta viva l'ipotesi Pioli. Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante ha fatto il punto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport: "Per Allegri e Sarri è tutto fermo, non ci sono contatti. In questo momento Pioli lo metterei davanti a tutti". L'ex allenatore del Milan potrebbe liberarsi dall'Al Nassr attraverso una clausola presente nel suo contratto. La voglia di tornare in Serie A è tanta e ha un ottimo rapporto proprio con Ranieri. Il suo passato alla Lazio potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma su questo argomento Sir Claudio è stato chiaro: "All'inizio potrà non piacere...".

Da Italiano a Allegri: gli altri nomi

Il sogno di molti tifosi, però, resta quello di Massimiliano. Il tecnico è senza squadra e verrebbe volentieri nella Capitale. Ma la decisone finale spetta ai. In lizza anche Vincenzo Italiano che sta facendo bene al Bologna. Bocciato Farioli. L'attuale allenatore dell'Ajax era un'idea di Ghisolfi.