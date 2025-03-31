Le parole del giornalista di Sky Sport: "Nessun contatto con Allegri e Sarri"
Ranieri: "Gasperini non sarà l'allenatore della Roma. Escludete i nomi detti"
Tiene banco la situazione legata al nuovo allenatore della Roma e non potrebbe essere altrimenti. Mancano 8 partite alla fine del campionato e il rebus ancora non è stato sciolto. Ranieri ha estromesso dalla corsa Gasperini e resta viva l'ipotesi Pioli. Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante ha fatto il punto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport: "Per Allegri e Sarri è tutto fermo, non ci sono contatti. In questo momento Pioli lo metterei davanti a tutti". L'ex allenatore del Milan potrebbe liberarsi dall'Al Nassr attraverso una clausola presente nel suo contratto. La voglia di tornare in Serie A è tanta e ha un ottimo rapporto proprio con Ranieri. Il suo passato alla Lazio potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma su questo argomento Sir Claudio è stato chiaro: "All'inizio potrà non piacere...".
Da Italiano a Allegri: gli altri nomiIl sogno di molti tifosi, però, resta quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico è senza squadra e verrebbe volentieri nella Capitale. Ma la decisone finale spetta ai Friedkin. In lizza anche Vincenzo Italiano che sta facendo bene al Bologna. Bocciato Farioli. L'attuale allenatore dell'Ajax era un'idea di Ghisolfi.
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