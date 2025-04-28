La Roma è a caccia del sostituto di Claudio Ranieri che ha già annunciato in più occasioni di non voler continuare ad allenare. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club giallorosso ha avviato i contatti con Cesc Fabregas. Lo spagnolo ha sempre dichiarato di voler rimanere a Como, ma è un profilo che piace molto alla dirigenza della Roma. Oggi Lombardo Ludi, ds del club, ha parlato del futuro dell'ex centrocampista dell'Arsenal: "Fabregas è un uomo molto focalizzato sul progetto. Abbiamo firmato tempo fa quattro anni di contratto, ne mancano altri tre. Stiamo programmando il futuro: questo non esclude niente ma mi fa sicuramente ben sperare". In lizza per la panchina della Roma ci sono anche Pioli e Farioli.