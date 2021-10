Allenamento Roma, Spinazzola e Smalling a parte: Abraham continua le terapie

Eccezion fatta per i due difensori e l'ex Chelsea, a Trigoria il gruppo era al completo

Si è concluso da poco l'allenamento mattutino della Roma sui campi di Trigoria . Tutti i giocatori erano in gruppo, tranne Leonardo Spinazzola (ancora alle prese con la riabilitazione post infortunio europeo) e Chris Smalling (infortunatosi al flessore dopo Roma-Empoli). Abraham ha continuato a fare lavoro fisioterapico, per provare a recuperare in tempo per la sfida di domenica contro la Juventus. La botta presa nella partita contro l'Ungheria non si è ancora riassorbito del tutto.

In caso non dovesse farcela, sarà il momento di Eldor Shomurodov. In precampionato ha mostrato una forma strepitosa, diventando uno dei punti fermi di Mou; ma dopo l'acquisto di Abraham, in queste prime uscite stagionali si è dovuto accontentare di fare da secondo. Spera di poter avere minuti a disposizione anche Borja Mayoral, praticamente mai impiegato dallo Special One (41 minuti tra campionato e coppa finora) ma comunque un giocatore che in queste situazioni di difficoltà potrebbe essere fondamentale.