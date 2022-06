Allenamento Italia, tutti i giallorossi hanno lavorato in gruppo

I giocatori impiegati per buona parte contro l'Albiceleste hanno svolto un lavoro differenziato

L'Italia torna ad allenarsi dopo la Finalissima persa malamente contro l'Argentina 3-0. Pellegrini, Mancini, Spinazzola - in campo 30' a Wembley e Cristante, oggi in conferenza stampa col ct, hanno partecipato all'intera sessione in gruppo. I giocatori impiegati per buona parte contro l'Albiceleste hanno svolto un lavoro differenziato.