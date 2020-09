Allegri, per gli scommettitori la Roma è l’ipotesi più probabile

Un fuorionda galeotto che accende sogni e speranze di mercato, perlomeno secondo i bookmakers. Dopo la battuta di Massimiliano Allegri rubata durante una pausa del programma Ballando con le Stelle, le agenzie scommettono nella Roma come ipotesi più probabile nel futuro dell’ex allenatore della Juve. Secondo agipronews infatti il club giallorosso ha la quota più bassa (3,50) tra quelli in lizza per il ritorno di Allegri. Il podio è chiuso dal PSG, anche se le quotazioni di Tuchel si sono rialzato soprattutto dopo l’approdo dei parigini in finale di Champions League, e dal Manchester United, con cui la Roma continua a trattare per il ritorno di Chris Smalling.