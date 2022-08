Juventus, Allegri: “Nel primo tempo la Roma è stata fortunata”

Le parole del tecnico dei bianconeri: "Mourinho è sempre bravo a tenere la squadra dentro la partita"

Redazione

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida tra la Juventus e la Roma. Queste le sue parole:

ALLEGRI A DAZN

Non siete riusciti a concliudere l'opera."Il campionato è lungo, queste partite rischi anche di perderle. Sull'ennesimo angolo abbiamo rischiato di capitolare, sarebbe stato dannoso psicologicamente. La squadra ha fatto una buona partita, siamo stati aggressivi, abbiamo giocato bene tecnicamente. Bisogna ancora migliorare. Nel secondo tempo avevamo l'uomo in più a sinistra, essendo più coperti loro a destra e lo abbiamo sfruttato meno. Sono contento dei ragazzi, è stata una bella partita di attenzione. La Roma è una grande squadra, Mourinho è sempre bravo a tenere la squadra dentro la partita soprattutto se non capitolano e oggi è successo questo".

Se lo aspettava il gol di Abraham su corner?"Speravo non succedesse, invece è successo. Abbiamo difeso bene sui primi pali, sull'unico corner sul secondo palo sono stati bravi. Poi il calcio è così, il pallone è rimbalzato. Resta la prestazione, ma dobbiamo pensare allo Spezia e alle altre che sono partite da vincere".

Mourinho ha detto che la Roma è stata fortunata. "Nel primo tempo sono stati fortunati, poi José è sempre simpatico e lucido nell'analisi. Mi ha detto 'Siamo ancora giovani, abbiamo ancora tanto da allenare'. Io gli ho detto 'vedremo'. Quando non chiudi la partita poi rischi di capitolare su un episodio e così è stato".

Non potevate provare ad affondare di più nei primi 10 minuti del secondo tempo?"Ci abbiamo provato, ma dovevamo fare scelte diverse. Dovevamo attaccare più a sinsitra, anche con McKennie che è un saltatore. Normale poi che dopo un primo tempo così nel secondo ti manchino le forze e i cambi diventano importanti. Ogni tanto bisognava abbassare il ritmo, facendo muovere la palla ma portandoli più vicini all'area. È un passaggio che va fatto".

Gestione palla a basso ritmo."Questo va migliorato, ma non possiamo pensare che una squadra domini in lungo e largo per 90 minuti. Siamo all'inizio, poi McKennie si è adattato, Zakaria ci ha messo un po' a entrare in partita, Milik è entrato bene. Poi vinci 1-0, loro non ti pressano, devi spingere sulla sinsitra. Sul gol dovevamo fare meglio, ma sono contento della prestazione".

Bravo Miretti. "Lasciamolo tranquillo, ma ha giocato da veterano soprattutto nella gestione del pallone. Poi sa smarcarsi ed è una cosa meravigliosa, sono pochi a farlo. E ha un primo controllo sempre in avanti. Nel primo tempo bravo anche Cuadrado, quando poteva restava esterno o veniva a giocare alle spalle di Pellegrini creando spazi. Abbiamo fatto anche dei buoni tiri da fuori, sono state fatte buone vose. Ora importante recuperare Chiesa, Pogba e Di Maria. Io non parlo mai degli assenti, ma sono giocatori importanti perché sono veloci, strappano. Ora non li abbiamo e la squadra si sta comportando bene. I moduli sono relativi".

ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

Mourinho ha detto migliore in campo l'arbitro, poi la Juve che ha fatto bene per 50 minuti e poi la Roma che ha fatto bene per 30. Dov'è l'errore?"Vi siete divertiti? No? È un problema. Ci sono state buone giocate tecniche, poi bisogna migliorare. Siamo solo alla terza di campionato, il campionato si decide a giugno. Non possiamo pensare che la la Juve è in crisi perché ha pareggiato a Genova una partita che poteva vincere. A noi le vostre critiche danno forza, perché ci strutturiamo per tornare a vincere. La cosa che non bisogna sbagliare è confondere il bello con l'efficace, quello non va sbagliato. Capisco che è difficile".

Avete fatto una buona partita ma non avete vinto: c'è una morale o è una questione di episodi?"Il calcio l'ha inventato il diavolo. Noi in tre partite abbiamo rischiato molto di più col Sassuolo e abbiamo vinto 3-0. Il calcio non si spiega, si gioca. Abbiamo giocato bene, ci sono stati buoni gesti tecnici che vanno migliorati. Abbiamo fato buoni cross, loro sono stati bravi. Smalling ha difeso da solo dentro l'area a un certo punto. C'è da essere contenti. Ora abbiamo la partita con lo Spezia, con tutto il rispetto è una partita da vincere. Mi sono arrabbiato perché abbiamo preso gol, ma guardiamo gli aspetti positivi".

Nelle discese di Cuadrado, De Sciglio e Kostic, Vlahovic sembrava isolato."Ci sono stati anche buoni inserimenti dei centrocampisti. Bisogna migliorare, ma sono anche caratteristiche. Potevamo fare meglio nel secondo tempo quando la Roma era dalla loro parte sinistra, con Dybala che per caratteristiche lascia spazio e noi dovevamo spingere per chiudere dalla parte destra con più giocatori. Bisogna migliorare su queste cose".

Quanto hanno inciso le prestazioni di Miretti e Locatelli?"E di Cuadrado, che oggi ha fatto una partita da Cuadrado, bravissimo a giocare dentro al campo e in una posizione intermedia mettendo in difficoltà i difensori della Roma. Dobbiamo essere arrabbiati perché non abbiamo vinto, prendere le cose positivie ed essere ancora più arrabbiati per mercoledì che bisogna vincere. Poi all'ultimo ho temuto anche di perderla".

Se il primo tempo della Roma l'avesse fatto Allegri come sarebbe stato letto? "Non lo so, come vengono sempre lette le partite. Io accetto molto le critiche, perché mi fanno distinguere. Io leggo tutto, fa parte del mio alvoro. E tante cose mi danno forza, altre confermano quello che io vedo e altre critiche mi danno spunti geniali per migliorare la squadra. Poi siamo alla Juve, è normale che debba giocare per vincere. Noi però dobbiamo avere la serenità di giocare, migliorare quello che dobbiamo e state tranquilli che arriveremo in fondo".

ALLEGRI A SKY

Per un'ora la roma non si è vista.“Mourinho è molto bravo. Ha tenuto la squadra in partita e noi non l'abbiamo chiusa. C’era il rischio di prendere gol da palla inattiva. Questa cosa con Mourinho già l’avevamo vissuta ai tempi di Manchester. Venivamo da una settimana con tante critiche ma i ragazzi sono stati bravi”.

Cosa c’è stato di diverso da genova a centrocampo?“Sono stati molto bravi. Miretti è bravo, sa smarcarsi e controlla sempre in avanti. Cuadrado è stato molto bravo a stare largo ma anche ad entrare dentro il campo a creare superiorità numerica".

Avete avuto occasioni, i centrocampisti potevano inserirsi meglio? “Un passo alla volta. Nel secondo tempo dovevamo costruire a destra e sviluppare a sinistra per crossare ed entrare con i colpitori di testa. Queste cose le miglioreremo. Dispiace non aver vinto ma ci rimane una bella partita”.

Troppi cross addosso all’avversario? “Kostic ha fatto una partita straordinaria. Quei cross bisognava attaccarli davanti. Smalling ad un certo punto ha giocato da solo”.

Rabiot come sta?“Rabiot aveva i crampi. A livello emotivo avrà patito il momento, sembrava dovesse andar via, ma per le sue qualità e caratteristiche è straordinario. Se gli chiediamo cose che non può fare gli si da un’altra valutazione. Oggi ha fatto una grande partita e ha giocato bene tecnicamente”.