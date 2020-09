Allegri: “Io alla Roma? Non si sa, vediamo”

“Venire alla Roma? Non si sa. Vediamo…”. Sono queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri stasera ospite del programma su Rai 1, Ballando con le stelle. Durante un fuori onda, mentre la Roma maturava il pareggio al Bentegodi, l’ex allenatore della Juventus rispondeva così alla domanda della sua maestra di danza, Roberta Beccarini prima di scendere in pista: “Ci vieni alla Roma?“. Al momento però i giallorossi sono nelle mani di Paulo Fonseca, che stasera è apparso positivo dopo lo 0-0 contro l’Hellas Verona: “Mi è piaciuto quello che la squadra ha fatto nel primo tempo. Abbiamo giocato bene. Con Spinazzola, Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan abbiamo creato molte occasioni. Se poi avessimo segnato la partita sarebbe cambiata. Non mi è piaciuto non aver realizzato queste situazioni”.