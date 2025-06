Allegri gela la Roma su Saelemaekers: “Resta al Milan con me”

Il futuro di Alexis Saelemaekers è sempre più rossonero, e non giallorosso. A confermarlo è proprio Massimiliano Allegri, neo tecnico del Milan, che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna prima di iniziare a preparare la nuova stagione. Ad alcuni tifosi della Roma che gli hanno chiesto del futuro dell'esterno belga, il tecnico ha risposto: "Resta al Milan con me". Questo quanto raccolto da Il Messaggero. Una risposta che gela la Roma e che chiude, almeno per il momento, le porte ad un possibile ritorno di Saelemakers a Trigoria dopo l'ottima stagione appena conclusa (7 gol e 7 assist in 32 presenze).