Relax per Massimiliano Allegri che passeggia per il centro di Roma. Non è sfuggito a qualche tifoso giallorosso la presenza, seppur mascherata tramite occhiali da sole ma facilmente riconoscibile dal resto, dell'ex allenatore della Juventus in giro per Via del Corso, famosa strada piena di negozi nella Capitale. Max è stato catturato in un classico momento della vita di tutti i giorni, ovvero a fare shopping con la sua fidanzata, Nina Lange Barresi. Questo pomeriggio, invece, è presente al Foro Italico per assistere alla sfida tra Musetti e Alcaraz, poi all'allenamento di Sinner. Il tennista giocherà la semifinale stasera alle ore 20.30 contro l'americano Paul. L'avvistamento a Roma ha riacceso qualche speranza nel cuore dei sostenitori giallorossi che sognano un suo approdo alla Roma nel corso della prossima stagione. Che Allegri fosse uno dei preferiti della tifoseria romanista, è cosa risaputa da tempo ma da qualche mese a questa parte l'ottimismo era calato. Nonostante la sua presenza in città sarà abbastanza dura vederlo come prossimo allenatore giallorosso dato che anche il Napoli ha dimostrato un forte interesse nei suoi confronti in caso di addio di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il tecnico livornese deciderà il suo futuro in circa 15/20 giorni con il Milan che si è aggiunto alla corsa.