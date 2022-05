Allegri chiaro su Dybala: “Deve tornare a essere se stesso, ma è divino”

L'allenatore della Juventus descrive in un'intervista il momento della Joya e cosa non è andato nei suoi ultimi anni di carriera in bianconero

Massimiliano Allegri lo conosce bene Paulo Dybala. L'ha visto e accompagnato nello splendore e nell'oblio degli infortuni, nelle magiche notti di Champions League e con la pettorina in panchina, non più da epicentro, se possibile. Ora la storia con la Juventus si è conclusa dopo che il club bianconero ha deciso di voltare pagina e non rinnovare il contratto della Joya. E sul calciatore è vivo l'interesse della Roma a parametro zero, ma c'è anche l'Inter.

Sull'attaccante si è soffermato proprio Allegri, in un'intervista a 'DAZN' e anticipata da 'TuttoSport'. Parole che fanno riflettere: "Dybala deve tornare a essere se stesso - dice l'allenatore bianconero -. C'è stato un momento in cui si è fatto trascinare dal fatto di essere il 'nuovo Messi'. Un giocatore non può emulare o pensare di essere un altro. Ha ancora tanto da dare, ha qualità tecniche straordinarie, gioca in modo divino". Un messaggio quasi da padre a figlio, ma che suona anche come un piccolo rimprovero. E chissà che la Joya non possa stupirlo, questa volta da avversario e con una nuova maglia addosso.