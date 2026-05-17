La Roma sorride, il Milan pure. Dopo i risultati di oggi, entrambe le squadre sono padrone del proprio destino: nell’ultima giornata basterà una vittoria per conquistare la qualificazione alla prossima Champions. Una competizione che manca ormai da troppi anni ai giallorossi e che ora sembra davvero a un passo. L’entusiasmo per il derby vinto è fortissimo e la felicità si legge chiaramente anche sul volto di Gian Piero Gasperini nel postpartita. Prima delle interviste, il tecnico piemontese è stato protagonista di un simpatico siparietto con Allegri. L’allenatore rossonero ha voluto elogiare il lavoro svolto da Gasperini alla Roma: “Oggi sorridiamo noi, speriamo di sorridere anche domenica”, ha detto sorridendo. “Non era facile fare il lavoro che sta facendo Gasperini alla Roma, credo sia un ambiente molto difficile. Sta proseguendo quanto fatto nella sua carriera e all’Atalanta”. Non si è fatta attendere la replica di Gasperini, visibilmente soddisfatto ma già concentrato sull’ultimo impegno stagionale: “Grazie Max, ma abbiamo ancora 90 minuti da giocare. È un campionato straordinario, bellissimo, con tante squadre racchiuse in pochi punti. Oggi è stata un’emozione enorme, siamo tutti giustamente felici perché sappiamo che domenica dipenderà da noi e non più anche dagli altri risultati. Abbiamo una settimana per concentrarci e provare a raggiungere entrambi un traguardo che volevamo a tutti i costi. Bravo Max!”.