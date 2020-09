Allegri alla Roma divide i tifosi: “Sarebbe un sogno”, “Ma chi lo paga” – FOTO

“Sono stanco di stare fermo. La Roma? Non si sa, vediamo…”. Nove semplici parole pronunciate ieri sera da Massimiliano Allegri che hanno fatto impazzire il web. L’ex tecnico della Juve, attualmente senza squadra, era ospite del programma “Ballando Con Le Stelle” e poco dopo il triplice fischio di Verona-Roma non ha chiuso a chi gli chiedeva se in futuro avrebbe allenato i giallorossi. Dichiarazioni che hanno letteralmente diviso i tifosi sui social.

ALLEGRI SI’ – In tanti, non appena lette o sentite le parole del tecnico, hanno scritto “magari”. D’altronde il profilo di Massimiliano Allegri non è nuovo nei dintorni di Trigoria. L’allenatore livornese, infatti, già in passato era stato accostato più volte alla panchina della Roma, ma senza mai che la trattativa si concretizzasse. Oggi, con una nuova proprietà, c’è chi torna a sperare. “Sarebbe un sogno, finalmente un allenatore con la A maiuscola” si legge nel web. C’è anche chi pensa già a un suo possibile arrivo e dice: “Devono prenderlo subito così la partita con la Juve di domenica avrà un senso”. Altri, visti i continui alti e bassi di Fonseca ci scherzano anche su dicendo: “Lo andrei a prendere a piedi”. Non mancano poi i tifosi favorevoli ma con un occhio alla progettualità: “Ottimo tecnico, ma a Roma dovrebbe venire dal prossimo anno”.

ALLEGRI NO – Non tutti, però, sono convinti della possibile scelta. Dal gioco che non piace al carattere definito “antipatico”, fino ad arrivare alla questione stipendio che per molti è irraggiungibile per questa Roma. Dunque neanche 6 Scudetti, 3 Coppe Italia e 1 Supercoppa mettono d’accordo. “Non lo voglio, piange sempre” è il pensiero di molti tifosi giallorossi. C’è anche chi pensa che “se non gli compri i giocatori, è un allenatore peggiore di molti altri in circolazione”, oppure che abbia un “gioco noioso”. In molti poi mettono in dubbio anche la possibilità dei Friedkin di arrivare a un tecnico come Allegri viste le pretese economiche scrivendo: “E i 10 milioni l’anno chi glie li dà?”. Infine c’è chi mette in dubbio la scelta dando le colpe alla rosa giallorossa: “Con questa rosa ma cosa può fare? Solo figuracce”. Insomma, impossibile veramente mettere tutti d’accordo.