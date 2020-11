Allarme Roma, problema al ginocchio per Smalling. Nessuna lesione per Mancini

Adesso a Trigoria è allarme rosso. Chris Smalling sarà out anche contro il Cluj. Superata l’intossicazione alimentare, l’inglese resterà fuori in Europa League per un nuovo problema al ginocchio sinistro. Un leggero fastidio che lo costringe a lavorare a parte e non gli permettere di essere convocato da Fonseca. Ufficiale anche lo stop di Mancini, che però tira un sospiro di sollievo: per lui niente lesione, ma solo un risentimento muscolare. Si punta ad averlo con il Napoli. Attesa per il responso delle visite di Ibanez, che arriverà nelle prossime ore. Con Fazio e Kumbulla fermi per Covid, l’unico centrale a disposizione per la sfida col Cluj è Jesus. Possibile il ritorno della difesa a quattro, con Cristante ad affiancare il brasiliano per una soluzione di emergenza assoluta.